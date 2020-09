Müll am Strand - Kommentar zu Plastikverboten am Strand: Warum Handel und Hersteller in der Pflicht sind

Fast eineinhalb Tonnen Müll haben Ehrenamtler in MV in nur zwei Stunden gesammelt. Das beweist: Auch an der sauberen Ostseeküste ist Meeresmüll zunehmend ein Problem. Plastikverbote müssen her, fordert OZ-Reporter-Chef Andreas Meyer. Allerdings nicht für Strandgäste, sondern für Handel und Hersteller.