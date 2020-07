Kommentar zu Werften in Krise - Rettung von in Not geratenen MV Werften: Nicht um jeden Preis

Auch die Art der Landesregierung, die Werften in Mecklenburg-Vorpommern regelmäßig zu retten, hat inzwischen Tradition. Zeit, darüber nachzudenken, ob dies noch sinnvoll ist, meint OZ-Reporter Benjamin Fischer.