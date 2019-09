Rostock

Im Abwasser finden sich immer mehr Rückstande von Medikamenten sowie Mikroplastik. Beides bietet Anlass zur Sorge: Viele dieser Kleinstpartikel können in Kläranlagen bislang nicht herausgefiltert werden. Will man also vermeiden, dass die Stoffe im Wasserkreislauf bleiben und am Ende wieder auf unseren Tellern o...