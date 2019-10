Grimmen

Gedenkstein oder Stolpersteine? Über diese Frage wird in Grimmen seit Monaten gestritten. Wie soll der während des Nationalsozialismus ermordeten Juden gedacht werden? Was soll künftig an Edith Wolff, Vera und Bärbel Davidsohn erinnern? Drei kleine Messingschilder vor ihrem Wohnhaus in Grimmen? Oder ein...