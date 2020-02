Rostock

Erstmal analog abschalten. Ob die betroffenen Gebiete über alternative Anschlüsse für die neue IP-Technologie verfügen, ist zweitrangig für ein gewinnorientiertes Unternehmen wie die Telekom. „Wo es Probleme gibt, nehmen wir diese Kunden in ,Mann-Deckung’“, heißt es auf OZ-Anfrage. Was bedrohlich klingt, kann wie folgt aussehen: Man schickt – wie bei dem Fall eines Unternehmers an der Seenplatte – mehrfach Techniker vorbei, die achselzuckend wieder abfahren. Der Unternehmer wehrt sich, schaltet eine Fachanwältin ein und wird erst dann wieder analog versorgt.

„Man kann den Ausbau so einer Schlüsseltechnologie doch nicht einem Unternehmen überlassen“, poltert der Unternehmer. Und er hat Recht. Für die Telekom rechnet es sich nicht, zwei Netze gleichzeitig zu betreiben. Der Ausbau des Breitbands in kleinen Siedlungen ist aufwendig und kostet Zeit und Geld. Gefragt ist also die Politik. Denn wer die Menschen auf dem Land nicht abhängen will, muss sicherstellen, dass diese rechtzeitig Zugang zu den wichtigsten Technologien bekommen.

Von Moritz Naumann