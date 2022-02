Rostock

Braucht Warnemünde noch ein großes Hotel? Über die Frage lässt sich wohl trefflich streiten, wenn man den Verkehr und die Touristenströme im Ostseebad im Sommer vor Augen hat. Eigentlich ist der Ort in den warmen Monaten bereits sehr gut besucht – durch Urlauber, Kreuzfahrttouristen und Einheimische. Selbst in Corona-Zeiten.

Davon mal abgesehen, sind es natürlich gute Nachrichten, wenn ein großer Name oder eine bekannte Hotelgruppe Interesse an einem neuen Standort in MV hat. Ein positives Signal für die pandemiegebeutelte Branche. Die Region ist attraktiv für Investoren – das spricht für den Nordosten und in diesem Fall für das Ostseebad.

Ob ein Barefoot Hotel für Warnemünde spannend und sinnvoll sein kann, hängt letztlich vom konkreten Konzept ab. Der Tourismus hat im Nordosten qualitativ noch Luft nach oben. Was an einigen Stellen fehlt, ist hochwertiger, nachhaltiger Tourismus, der vielleicht eine besondere Nische bedient, um bereits Vorhandenes gut zu ergänzen. Wie zum Beispiel das preisgekrönte Dock Inn Hostel in Warnemünde. In ausrangierten, durchgestylten Überseecontainern können Urlauber eben nicht überall übernachten.

Von Virginie Wolfram