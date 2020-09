Rostock

Am ersten Tag der Woche herrscht Ebbe in den meisten Briefkästen in MV. Der Grund: Über das Wochenende werden kaum noch Briefe verschickt. Gerade einmal zwei Prozent aller Sendungen einer Woche fallen auf den Wochenauftakt. Deshalb überlegt nun die Post, ob die Montagszustellung gleich gestrichen werden kann.

Halb so wild, argumentieren manche, dann bekommt man die Post eben am Dienstag. Das mag vielleicht auch für die meisten ausreichen. Doch setzt das Logistikunternehmen damit nicht genau das falsche Zeichen? Wie sollen die Menschen wieder zu mehr Briefverkehr motiviert werden, wenn dieser gefühlt langsamer wird – und das bei immer teurerem Porto?

Wenn die Deutsche Post will, dass Urlaubsgrüße als Postkarten und nicht per Whatsapp oder die Glückwünsche als Brief und nicht als Mail verschickt werden, dann sollte der Service nicht heruntergeschraubt werden. Gerade letztere sollten das Geburtstagskind schließlich auch an einem Montag erreichen können – und das freut sich über etwas Handschriftliches sicherlich mehr als über eine schnell getippte Nachricht auf dem Handy.

Von Ann-Christin Schneider