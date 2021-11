Rostock

Pflegeheimbewohner in MV sollen besser vor Corona geschützt werden: Geimpfte Mitarbeiter müssen getestet werden, die Testpflicht für geimpfte Besucher soll kommen. Über letztere herrscht Verwirrung. Erst teilte das Sozialministerium mit, diese gelte bereits ab diesen Montag. Dann sagte ein Sprecher, die neue Verordnung enthalte lediglich eine strenge Empfehlung. Die Pflicht werde aber in wenigen Tagen kommen.

Unter dem Strich macht das keinen großen Unterschied. Denn die meisten Pflegeheime waren am Montag noch gar nicht in der Lage, alle Besucher, also auch die Ungeimpften, schon am Eingang zu testen. In der Sache ist die Entscheidung richtig. Heimbewohner tragen das größte Risiko, bei einer Ansteckung schwer zu erkranken und an den Folgen zu sterben. Wenn ein Test helfen kann, das zu verhindern, ist es gerechtfertigt, Angehörigen diesen Aufwand zuzumuten.

Die Ansteckungszahlen schießen in die Höhe, die vierte Welle ist längst da. Um einen neuen Lockdown mit geschlossenen Geschäften, Kontaktverboten und einem eingestellten öffentlichen Leben zu verhindern, sind neue Wege nötig. Strengere Testpflichten, auch Geimpfte, sind der richtige Weg. Die Immunisierung der Impfung lässt nach sieben Monaten nach, sagt Biontech-Gründer Ugur Sahin. Mehr Tests und Boosterimpfungen für alle müssen deshalb kommen. Nichts zu tun, wäre verheerend.

Von Gerald Kleine Wördemann