Agrarpakt: Klimaschutz geht nur Hand in Hand

Die Fakten liegen ja auf der Hand: Wenn wir nicht jetzt was gegen Artensterben, gegen Klimaerwärmung, gegen das Bienensterben tun, werden wir als Menschheit scheitern. Da liegt es ebenso nahe, emotional zu sagen: Toll, Frau Klöckner, dass Sie reagieren. Doch was da so medienwirksam als Agrarpakt der Bundesregierung beworben wird, wurde ohne die Landwirte beschlossen.

Und ohne die Betroffenen geht es nicht. Es geht nur Hand in Hand. Da kann man noch so viele Road-Shows machen. Das ist werbewirksam, nicht klimaneutral.

Kontrolle über Lebensmittelgewinnung verlieren

So schön es klingen mag, wenn alles durchgesetzt wird und in Deutschland die heile Welt des Streichelhofs real existiert. Wenn das Land Lebensmittel und Biomasse in Größenordnungen aus Übersee herankarren muss, um die Versorgung mit Lebensmitteln und die Energie sicherzustellen, ist das nicht klimafreundlich, sondern klimaschädlich und in der Tat ein riesengroßer Blödsinn.

Denn was zwischen der Ukraine und Australien, zwischen Argentinien und Bolivien produziert wird, können wir vor Ort nicht auf Nachhaltigkeit kontrollieren. Deutschland läuft damit Gefahr, die Kontrolle über die Lebensmittelgewinnung zu verlieren, killt ganze Branchen, vernichtet Arbeitsplätze und hat in Sachen Klimaschutz überhaupt nix gewonnen. Das ist lausige Symbolpolitik.

Von Michael Meyer