Schon wieder sollen Polizeibeamte dienstliche Daten missbraucht haben – diesmal für politische Zwecke eines AfD-Anhängers. Stimmt etwas nicht mit der Polizei in MV? Es ist an Innenminister Lorenz Caffier (CDU), die Vorwürfe aufzuklären. Sonst droht großer Schaden.

Vorwürfe bringen die Polizei und Caffier in Erklärungsnot

Vorwürfe bringen die Polizei und Caffier in Erklärungsnot

Kostenlos bis 22:12 Uhr Vorwürfe bringen die Polizei und Caffier in Erklärungsnot