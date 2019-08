Schwerin

Das geht ja gut los: Noch sind die Schüler in den Sommerferien, da rückt das Thema Lehrermangel schon in den Vordergrund. Wie in Vorjahren hat das Land etliche Stellen noch nicht besetzt; die zuständige Ministerin redet das Thema schön. Wie gehabt. Steht uns das nächste Schuljahr voller Pleiten und Pannen bevor?

Nein, man kann Bettina Martin ( SPD) kein mangelndes Engagement vorwerfen. Nachdem, was von verschiedenen Seiten zu hören ist, hat sie im Bildungsbetrieb bereits so einiges durcheinandergewirbelt. Der Lehrermangel, ein über Jahre auch durch politisches Verschulden aufgestautes Problem, wird so schnell auch nicht zu beheben sein. Die entscheidende Frage, der sich Martin und ihr Gefolge widmen müssen, ist: Warum soll jemand in MV Lehrer werden oder bleiben wollen? Weil Überstunden und kranke Kollegen garantiert sind, die Stundenanzahl höher ist als woanders? Das dürfte nach hinten losgehen.

Die Gewerkschaft GEW fordert politisches Denken über die Wahlperiode hinaus. Da hat sie Recht. Bildung als zentrales Thema darf nicht mit Gedankenspielen 2021 enden. Es sind Entscheidungen in der Bildungspolitik erforderlich, die über Jahrzehnte mehr Personal, mehr Geld, mehr Ideen erfordern.

Artikel zum Thema:

Lehrermangel in MV: Gewerkschaft warnt vor tickender „Zeitbombe“

Frank Pubantz