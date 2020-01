Rostock

Mitunter packt den Redakteur die nackte Angst: Etwa, als die Rostocker Marketingleute die Stadthalle in „In Rostock“ umbenennen wollten. Mir fielen sofort die Ankündigungen ein, die ich künftig schreiben müsste: „Grönemeyer spielt in Rostock in Rostock“.

Ich hätte nicht am Lesertelefon sitzen mögen: „Wo, verdammt, spielt der denn nun? Rostock ist doch groß!“, wäre der sachlichste Form des Unmuts der Leser gewesen.

Ähnlich unsinnige Satzgefüge dürften mit dem neuen Namen des Iga-Parks zustande kommen: „Fenne un Boom“ für Weide und Baum. Probieren Sie es aus. Schlimmer ist, dass dem Stadtmarketing wohl entging, dass Platt nicht gleich Platt ist, dass diese Mundart regional geprägt ist, schon innerhalb der Stadt: Warneminner seggt de Warneminner, un Warnemünner het dat an’ Niegen Markt (“Warneminner“ sagt der Warnemünder, und „Warnemünner“ heißt das am Neuen Markt in Rostock.)

Friesisch statt Meckelbörger Platt

Boom für Bom lassen wir mal gelten, aber „Fenne“? Das ist Friesisch; auch im Dänischen dürfte man das Wort verstehen. Da fällt mir ein: Woher kam doch gleich Rostocks neuer Oberbürgermeister? Kurzum: In Meckelborg is „die Weide“ ne Wisch.

Von Klaus Walter