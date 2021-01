Rostock

Die Impfungen gegen Corona sind gerade erst angelaufen, da machen sich die Ersten schon Gedanken, wann das normale Leben wieder starten kann. Für MV besonders wichtig ist dabei der Tourismus. Und da ist es nachvollziehbar, dass das Land Vorreiter beim Neustart sein will.

Als Urlaubsland Nummer eins in Deutschland hat MV auch am stärksten unter den beiden Lockdowns gelitten. Um etwa ein Fünftel sind die Übernachtungszahlen 2020 eingebrochen. Das soll sich nicht wiederholen, sonst stehen zahlreiche Existenzen auf dem Spiel.

Wann und wie die Pandemie überwunden werden kann, darauf hat die Tourismusbranche freilich keinen Einfluss. Aber sie kann sich so gut wie möglich vorbereiten. In diesen unsicheren Zeiten gibt es nichts Wichtigeres, als Sicherheit zu vermitteln. Dafür kann das neue Sicherheitssiegel in MV ein geeignetes Instrument sein.

Eine weitere Schlüsselfrage wird der Umgang mit geimpften und ungeimpften Gästen sein. Hier muss MV als Gastgeber aufpassen, dass durch eine Benachteiligung der noch nicht geimpften kein weiteres Porzellan zerschlagen wird, wie etwa bei den Ausweisungen von bereits angereisten Gästen 2020.

Von Axel Büssem