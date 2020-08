Rostock

Es gibt wenige Bereiche, in denen Anspruch und Wirklichkeit, Idealisierung und Umsetzung so weit auseinander liegen wie in der Ernährungsindustrie. Die Werbung setzt uns täglich Bilder von glücklichen Menschen vor, die mit glücklichen Tieren in Einklang leben und sich gesund ernähren.

In der Produktion der Lebensmittel regiert der Rotstift. Die Ägide des Controlling führt dazu, dass die Qualität und ethische Vertretbarkeit in der Produktion der tierischen Nahrungsmittel immer weiter sinkt, während die Politik immer höhere Standards fordert.

Was wir nicht kaufen, verschwindet aus den Regalen

Vielleicht klingt es verrückt, aber die Idee, bei tierischen Nahrungsmitteln wie bei Alkohol und Tabak auf Werbung zu verzichten, könnte ein guter Ansatz sein. Mehr Fakten statt Emotionen.

Letztlich ist jeder selbst für sein Wohl und seine Nahrung verantwortlich. Wer glaubt bei Dumpingpreisen qualitativ hochwertiges Fleisch zu bekommen, ist naiv. Wer will, kann sich informieren und vor Ort einkaufen. Wem das zu teuer oder umständlich ist, muss nehmen, was ihm vorgesetzt wird.

Mit dem Finger auf Tönnies zeigen und billig kaufen, ist billig. Was wir nicht kaufen, wird sehr schnell aus den Regalen verschwinden.

Von Michael Meyer