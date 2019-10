Rostock

Da ist es wieder, das Gespenst vom höheren Rentenalter. Erst mit fast 70 Jahren sollen Frauen und Männer mal in Rente gehen, schlägt die Bundesbank vor. Was für eine Schnapsidee. Schon jetzt müssen viele Beschäftigte aus gesundheitlichen Gründen Jahre vorher am Arbeitsplatz aufgeben.

Dabei stimmt: Immer mehr R...