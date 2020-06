Die vergangenen Monate haben offengelegt, was an den Schulen in MV nicht funktioniert. Das Bildungsministerium zieht hoffentlich die nötigen Konsequenzen. Ein weiterer Lockdown, wie der zurückliegende, wäre weder für Eltern noch Schüler zumutbar, kommentiert OZ-Redakteur Gerald Kleine Wördemann.