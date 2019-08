Rostock

50 Millionen Euro will die Landesregierung in den kommenden zwei Jahren zusätzlich in Schulbau und -sanierung stecken. Mehr als 1,5 Milliarden Euro sind laut Städte- und Gemeindetag erforderlich, um den Investitionsstau der Vergangenheit aufzuheben. Rein rechnerisch wäre man mit einer solchen Zahl dann also in 30 Jahren fertig – neu anfallende Probleme und weitere Förderung nicht eingerechnet. Das zeigt die Dimension des Problems.

Immerhin hat die Regierung die Notwendigkeit einer Zusammenfassung ihrer Förderbemühungen erkannt. Über Jahre sickerte Geld aus fünf Ministerien in Schul-Projekte, die beantragt wurden. Jetzt weiß zumindest ein Minister, was der andere tut.

Von einem wirklichen Masterplan scheint MV aber noch weit entfernt zu sein. Dieser wäre aber dringend erforderlich, mit Problemerfassung und klarer Prioritätensetzung. Nicht die Tatsache, ob ein Bürgermeister einen Minister gut kennt, sondern Dringlichkeit sollte Gradmesser für Reihenfolge und Höhe von Förderung sein.

Viele Schüler und Lehrer können sich zum Schuljahresbeginn auf bessere Lernbedingungen freuen. Andere müssen weiter warten. Wer gleiche Lebensverhältnisse bundesweit einfordert, sollte im Land anfangen.

Von Frank Pubantz