Rostock

Am Ende sollten die Maßnahmen, die die Landesregierung verkündet hat, um den Eindruck zu erwecken, man könne die Corona-Gefahr durch Urlauber begrenzen, vor allem für Beruhigung bei den Menschen im Land sorgen. Viele fanden, dass die Lockerungen für die Tourismusbranche zu überraschend Schlag auf Schlag folgten. Nicht weil sie die Branche nicht mögen, sondern ausgerechnet weil MV im Umgang mit dem Coronavirus deutschlandweit am erfolgreichsten war. Diese Bilanz könnte durch scharenweise Urlauber aus ganz Deutschland zunichtegemacht werden.

So eine Denke entsteht durch Angst vor dem Virus. Und Angst ist bekanntlich ein schlechter Ratgeber. Wenn wir das Urlaubsland Nr. 1 sein wollen, sollten wir den Tourismus stützen und ihm nicht vorschnell die Schuld zuschieben, selbst wenn in einem der vielen Hotels in den nächsten Wochen ganz sicher ein neuer Corona-Fall auftreten wird. Damit rechnen alle Experten.

Kontrollieren lassen sich die Einschränkungen, die die Landesregierung am Ende noch gemacht hat, ohnehin kaum. Dies gilt für die Einhaltung der 60-Prozent-Grenze ebenso wie für das Anreiseverbot von Tagesgästen und Menschen aus möglichen Risikoregionen.

Von Benjamin Fischer