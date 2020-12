Rostock

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) bereitet die Menschen in MV schon mal auf einen längeren Corona-Lockdown vor. Sinken die Infektionszahlen landesweit nicht dauerhaft unter 50 auf 100 000 Einwohner binnen einer Woche, dann seien keine Lockerungen drin. Man rechne mit einer längeren Durststrecke und müsse die Beschränkungen „sehr weitgehend“ festzurren.

Damit setzt Schwesig eine Duftmarke – brüskiert aber auch ihre Gesprächspartner aus Wirtschaft oder Kommunen, mit denen sie eine Neubewertung der Lage für Anfang Januar verabredet hat. Die Krise ist noch lange nicht vorbei – trotz des Impfstoffs.

Dauerhafte Strategie notwendig

Ganz sicher folgt jetzt wieder ein Protest-Gewitter von selbst ernannten Querdenkern und Corona-Leugnern. Denen sei gesagt: Hätten sich alle an die vorgegeben Regeln, an Solidarität gegenüber gefährdeteren Mitmenschen gehalten, könnte der Kampf gegen das Coronavirus längst erfolgreicher sein. Haben viele aber nicht. Sie feiern weiter Partys, fahren Ski, steuern Risikogebiete an. Die Folgen müsse alle ausbaden.

Klar ist: Für einen XXL-Lockdown muss Politik eine dauerhafte Strategie haben. Zur Rettung von Unternehmen. Für Schüler in Zukunftsangst. Für ein Leben mit dem Virus.

Von Frank Pubantz