Vorfall in Rostock: Wer ist denn hier das Opfer?

Rostock

Ein Hund wird von Jugendlichen brutal mit einem Messer angegriffen, zusammengestochen und lebensgefährlich verletzt.

Ein gefährlicher Kampfhund ist auf eine Gruppe Jugendlicher zugerannt, die sich angegriffen gefühlt und mit einem Messer verteidigt haben.

Ja, was denn nun? Grundsätzlich sind beide Varianten möglich, um den Vorfall vom 27. Oktober in Rostock zu beschreiben. Ob die Jugendlichen eine Bedrohung darstellen oder ob sie sich bedroht fühlten, warum sie eigentlich spät abends ein Messer in einem Park am Iga-Gelände dabei hatten und warum die Halterin eine als Kampfhund eingestufte Hunderasse ohne Leine rumlaufen lässt – all das sind Fragen, die bei einem solchen Vorgang die Polizei zu klären hat.

Die Halterin hat sich aber dagegen entschieden, Anzeige zu erstatten oder mit herkömmlichen Medien auf analogem Wege zu kommunizieren. Sie postet ihre Sicht der Dinge bei Facebook, stellt ein in der Tat schlimmes Foto daneben und kann sich eines sicher sein: In ihrer Community erntet sie Mitleid und Solidarität.

Exakt so funktionieren soziale Medien wie Facebook. Die Meinung von Polizisten oder Journalisten, die eventuell kritisch nachfragen, ist eher nicht so erwünscht.

Von Michael Meyer