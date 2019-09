Viel mehr Lehrer braucht das Land

Rostock

Neue Lehrer braucht das Land. Viel mehr, als es die Landesregierung bisher zugegeben hat. Erstmals erklärt mit CDU-Chef Vincent Kokert ein führender Politiker der Koalition offen, dass die Schulklassen MV-weit kleiner werden müssen, um die Qualität an Schulen zu verbessern. Seine Beobachtung: Freie Schulen bereiten Schüler besser aufs Gymnasium vor. Und die haben kleinere Klassen. Macht Sinn. Nicht umsonst hält die Flucht aus dem staatlichen Schulsystem in MV an.

Das mit der Klassengröße ist keine neue Weisheit, aber doch bemerkenswert, weil Kokert damit dem Koalitionspartner SPD, der das Bildungsministerium führt, in die Parade fährt. Von dort hieß es zuletzt: Kleinere Klassen seien nicht nötig – und überhaupt: nicht bezahlbar. Letzteres ist eine Frage der Prioritäten – wie die SPD mit der beitragsfreien Kita bewiesen hat.

Passend zum Thema hat die Bertelsmann-Stiftung einen Mangel von 26 300 Grundschullehrern deutschlandweit bis 2025 prognostiziert – weil es eben mehr Kinder gibt. Politik ist also im Zugzwang, den Lehrer-Beruf endlich attraktiver zu machen. Es wäre ein Segen, wenn MV bei diesem Thema endlich mal Vorreiter wäre. Sonst gucken unsere Kinder weiter in die Röhre.

Von Frank Pubantz