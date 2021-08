Dass Schulen und Kitas offen bleiben sollen – aus Sicht von OZ-Reporter-Chef Andreas Meyer ist das das einzige Argument, was noch für Einschränkungen in der Corona-Krise spricht. Aber auch das zieht nicht mehr ewig: Wenn Dänemark alle Regeln aufgibt, die Lage dort aber nicht eskaliert – dann müssen auch in Deutschland alle Regeln weg.