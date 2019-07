Rostock

Immer mehr Menschen kaufen im Internet ein. Welche Folgen das hat, sieht man in den Innenstädten: Geschäfte müssen schließen, weil ein erheblicher Teil der Kunden es bequemer findet, Kleidung, Elektronik oder Haushaltsartikel per Mausklick zu bestellen. Dass dann viel davon wieder zurückgeschickt wird, weil die Sachen nicht passen oder gefallen, scheint die Käufer nicht abzuhalten. Auch dass die Sachen aus dem Netz gar nicht unbedingt günstiger sind – sei’s drum. Internetshopping liegt einfach im Trend.

Besonders leidet darunter das klassische Warenhaus. Denn es hat seit jeher die Funktion, die heute das Internet übernommen hat: Man kann dort stöbern und findet fast alles. Um zu überleben, müssen die Kaufhäuser schnellstens Strategien entwickeln, wie sie mit ihrem Angebot den Kunden wieder begeistern können. Sonst hilft auch die schmerzhafte Schrumpfkur nicht, die nun wohl auch Karstadt und Kaufhof in MV trifft. Und wenn dieser Riese fällt, droht weiterer Flurschaden für die Innenstädte: Es würden viele Kunden wegfallen, die auch noch in anderen Geschäften einkaufen. Dies könnte einen Domino-Effekt auslösen und Stadtzentren am Ende veröden.

Axel Büssem