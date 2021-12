Rostock

Die Überraschungsparty ist gelungen – zumindest wohl aus Sicht der Hansa-Fanszene. Wäre es doch nur eine Party. Es war aber viel mehr. Es war ein unangemeldeter Aufmarsch von Hunderten sogenannten Fans, die am Dienstagabend mit brennenden Handfackeln durch Rostocks Innenstadt zogen, um am Ort der Vereinsgründung ein riesiges Banner und eine Gedenktafel in Frakturschrift zu enthüllen.

Die Szenen, die sich in Rostock abgespielt haben, waren gespenstisch bis einschüchternd. Doch so ganz überrascht war die Polizei gar nicht von der Überraschungsfete zum Hansa-Geburtstag. Nur, dass es so viele – nämlich um die 600 Fans – werden, damit hatte sie nicht gerechnet.

Damit standen die Einsatzkräfte in der Bredouille. Sie mussten abwägen zwischen eingreifen und gewähren lassen. Was ist sicherer in so einer Situation? Laut Innenministerium habe die Polizei den Aufmarsch „begleitet“. In Wahrheit sah es zumindest auf Rostocks Einkaufsstraße wie eine Flucht aus.

Im Stadion dürfen die Fans nicht mit Pyrotechnik kokeln – auf der Straße aber auch nicht. Man kann auch anders feiern, ohne Passanten einzuschüchtern, ohne Straftaten und Ordnungswidrigkeiten zu begehen. Schade, nach dieser Aktion haben sich weder Verein noch Polizei in gutem Licht gezeigt.

Von Michaela Krohn