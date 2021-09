Rostock

Rostock ist Sitz des Marinekommandos der Bundeswehr. Die Gorch Fock ist das Segelschulschiff der Deutschen Marine. Ist es angesichts dessen nicht zu wenig, von Rostock nur als „heimlichen“ Heimathafen zu reden? Es ist doch wohl kaum abwegig zu fordern: Die Gorch Fock gehört nach MV.

Wer nun gleich wieder sagt, so einfach sei das nicht, muss schon bessere Argumente liefern, als dass am aktuellen Heimathafen in Kiel eine Mole nach dem Namensgeber des Schiffes, einem plattdeutschen Schriftsteller, benannt wurde.

„Gorch Fock“ soll zur Hanse Sail vorbeikommen

Wollte man mit dem Schritt vor wenigen Monaten gar den Anspruch auf das frisch sanierte Schiff manifestieren – bevor man dem Standort Kiel den Liegeplatz aus guten Gründen streitig macht?

Kann sein, dass es bei dem Wunsch, das Schiff nach Rostock zu holen unlauter ist, das Detail auszublenden, dass nicht das Marinekommando, sondern die Marineschule Mürwik das Kommando über die Gorch Fock hat. Nur hatte auch niemand die Details im Blick, als die Kosten für die Sanierung von 10 Millionen auf 135 Millionen Euro schossen. Geschichte. Aber einen Teil des Kuchens wollen wir auch. Also: Die Gorch Fock gehört nach Rostock – zumindest für die nächste Hanse Sail!

Von Juliane Schultz