Bei jedem Spiel ohne Zuschauer entgehen dem FC Hansa Rostock Einnahmen in sechsstelliger Höhe. Das ist schon jetzt wirtschaftlich kaum zu ertragen und führt langfristig in die Pleite. Stimmung kommt dabei überhaupt nicht auf. Zuschauer sollten wieder in Stadien zugelassen werden, meint OZ-Sportchef Christian Lüsch