Rostock

20 Jahre ist die Hundehalterverordnung in MV nun alt, der Streit darum hält an. Das haben wir schon immer so gemacht – nach diesem Motto hat das Innenministerium die Regelung, wonach vier Hunderassen pauschal als gefährlich gelten, nun offenbar verlängert.

Was für ein Unsinn. Zahlen sprechen eine andere Sprache: Die staatlich anerkannten bösen Hunde machten zuletzt 3 – DREI – Prozent aller Bissvorfälle im Land aus. Die anderen 97 Prozent stammen von lieben Vierbeinern. Ironie aus.

Anzeige

Es wird Zeit für eine vernünftige Analyse. Tierschützer sagen seit Jahren: Das Problem beim gefährlichen Hund ist meist der dazugehörige Mensch, und fordern einen Hundeführerschein für Herrchen und Frauchen. Das lässt sich im wirklichen Leben trefflich beobachten, wo Halter verschiedener Rassen teils ahnungslos oder gefährdend mit ihren Fellnasen durchs Leben tapern. Für manche ist der zähnefletschende Begleiter an der Leine (wenn vorhanden) verlängertes Ego – und damit eine potenzielle Gefahr. Hier muss der Staat Grenzen setzen.

Weitere OZ+ Artikel

Hunde werden durch ihr Umfeld geprägt. Sie geben meist zurück, was sie empfangen. Ihre Gefährlichkeit nur an der Rasse festzumachen, ist ein einfacher, aber falscher Ansatz.

Von Frank Pubantz