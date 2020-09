Rostock

In Berlin muss zukünftig auch im Büro ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Auch in Mecklenburg-Vorpommern wird das derzeit diskutiert. Was beim Einkauf oder der Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sinnvoll ist, ist am Arbeitsplatz wenig zielführend.

Büros gelten bisher insgesamt nicht als die großen Infektionsherde. Das hat auch damit zu tun, dass Unternehmen früh auf die Situation reagiert haben: Homeoffice-Lösungen, getrennte Schichten, Plexiglasscheiben, regelmäßiges Lüften, Konferenzen per Telefon oder Video, Begrüßungen ohne Körperkontakt sind Maßnahmen, die seit Anfang der Pandemie gelten.

Anzeige

Mehr dazu:

Außerdem ist der Kollegenkreis deutlich kleiner als die unüberschaubaren Zufallsbegegnungen im öffentlichen Leben. Die Gruppen bleiben dieselben und Infektionsketten sind demnach deutlich einfacher nachzuvollziehen.

Eine Maskenpflicht im Büro könnte schnell dazu führen, dass Kollegen wieder enger zusammenrücken oder andere Maßnahmen vernachlässigt werden. Was in einigen Bereichen durchaus Sinn ergibt, ist in anderen nicht die ideale Lösung. Von daher muss im Einzelfall entschieden werden.

Von Katharina Ahlers