Wem bitte soll das helfen? Ab Juni sinkt der Mehrwertsteuersatz vorübergehend um drei Prozentpunkte. Damit soll der Konjunktur Leben eingeflößt und die Wirtschaftskrise abgemildert werden. Durch die Senkung werden Lebensmittel ein bisschen billiger. Das Gleiche gilt für größere Investitionen: Ein E-Bike für 2000 Euro verbilligt sich rein rechnerisch um rund 50 Euro.

Normal- und Besserverdiener werden den Unterschied kaum bemerken, Leute mit wenig Geld schon. Wäre es nicht besser, statt dieser Mini-Senkung Einkaufsgutscheine an Geringverdiener und Hartz-IV-Empfänger zu verteilen? Wirtschaftsweise rechnen bestenfalls mit einen Strohfeuer, das schnell verglimmt, ohne auf Dauer geholfen zu haben.

Direkthilfen statt Steuersenkung

20 Milliarden Euro, so viel Steuergeld entgeht dem Staat durch die Aktion, hätten an anderer Stelle mehr bewirkt: Als zusätzliche Direkthilfen für eigentlich gesunde Unternehmen, die durch die Pandemie unverschuldet in Richtung Pleite rutschen. Oder als Unterstützung für Solo-Selbstständige und Kulturschaffende, die durch sämtliche Raster der Hilfsangebote fallen. Wenn der Staat Bescheidenheit übt und Steuern senkt, ist das erst einmal gut. Aber in diesem Fall überwiegen doch eher die Zweifel.

Von Von Gerald Kleine Wördemann