Die SPD in MV verbreitet in sozialen Medien ihren Vorschlag zu Ausgleichstagen für Feiertage am Wochenende. Ob das überhaupt geht? Beantworten muss die SPD dies vor den Wahlen nicht mehr. Auch eine Art, Wähler hinter die Fichte zu führen, kommentiert OZ-Chefreporter Frank Pubantz.