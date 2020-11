Rostock

Eine Frau aus Rostock hat einem Baby mit ihrer Stammzellenspende das Leben gerettet. Was für eine tolle Nachricht in dieser verrückten Zeit. Fast nebenbei hatte sich die Rostockerin als Spenderin registrieren lassen – und wurde dann zur Heldin, als es darauf ankam.

Der erste Schritt, Leben zu retten, ist ganz einfach. Man muss sich nur bei einer der zahlreichen Aktionen der DKMS, der Deutschen Knochenmarkspenderdatei, registrieren lassen. Ein Wattestäbchen in den Mund und fertig. Das ist deutlich einfacher als ein Corona-Test.

Für den zweiten Schritt braucht es dann ein wenig Mut: Man muss sich Knochenmark entnehmen lassen, aus dem die rettenden Stammzellen entnommen werden. Doch wer sieht, wie glücklich Familien sind, deren Kind dank einer solchen Spende weiterleben darf, wird wohl nicht lange zögern.

Ganz wichtig: Auch im zweiten Corona-Lockdown erkrankt auf der Welt jede halbe Minute ein Mensch an Blutkrebs. Es werden daher weiterhin händeringend Spender gesucht. Wer das will und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann sich auch unter Pandemie-Bedingungen registrieren lassen. So kann jeder zum Held werden.

Von Axel Büssem