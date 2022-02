Rostock

Fast 60 Prozent der neuen Windräder, die 2021 bei Nordex bestellt wurden, sollen in Europa errichtet werden. Tendenz steigend. Doch was macht der Konzern? Er will Europa den Rücken kehren. In Rostock sollen die Werke schließen, die 20 Jahre den Erfolg von Nordex getragen haben. „Made in Germany“ ist egal. Schließlich kostet ein Arbeiter in Indien gerade mal 1,20 Euro die Stunde. Sollte Nordex an den Plänen festhalten und wirklich Tausende Existenzen in MV für kurzfristige Gewinninteressen aufs Spiel setzen, muss das Folgen haben.

Wenn Nordex nicht in Europa produzieren will, soll Nordex auch kein Geld mehr in Europa verdienen dürfen. In Europa zahlen die Stromkunden und die Steuerzahler mit ihren Rechnungen und ihren Steuern seit Jahren für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Geld, von dem auch der Vorstand bei Nordex viele Jahre sehr gut gelebt hat. Nordex nach einem Weggang aus Europa auch noch mit Aufträgen aus Europa zu belohnen, das wäre Hohn, ein Schlag ins Gesicht der Mitarbeiter. Windkraft ja, aber dann halt nicht mehr von Nordex. Zumindest nicht „Made in India“.

Auch in Berlin muss die Bundesregierung endlich aufwachen. Erneut droht Know-how in deutschen Schlüsselindustrien abzuwandern. Lieferengpässe in der Corona-Pandemie, drohende Probleme in der Energieversorgung nach Putins Einmarsch in die Ukraine: Die Lehre daraus muss sein, Schlüsselindustrien zu schützen. Und wenn es durch einen (kurzfristigen) Einstieg des Staates ist – bis ein Investor gefunden wird, der Qualität zu schätzen weiß.

Von Andreas Meyer