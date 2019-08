Wismar

Das neue Werfthotel in Wismar ist am Montag eröffnet worden. Die Konkurrenz beäugt das Haus skeptisch – immerhin ist es mit 98 Zimmern jetzt das größte Hotel in der Stadt. Und der Standort – direkt am Hafen – hat durch die 1A-Lage noch einen Wettbewerbsvorteil. Hinzu kommen die ungewöhnlichen Zimmer: Schiffskabinen. Auch die werden bestimmt viele neugierige Gäste anlocken.

Das man skeptisch ist, wenn ein weiterer Wettbewerber auf dem Markt auftaucht, ist verständlich. Doch sollten die ehrgeizigen Baupläne von MV Werften aufgehen wie geplant, braucht sich wohl kein Hotelier in der Stadt Sorgen machen. Tausende Mitarbeiter und Zulieferer brauchen Plätze zum Schlafen, wenn sie jahrelang an den nach Passagierzahl größten Kreuzfahrtschiffen der Welt bauen. Auch sie werden nach Preis, Leistung und Service schauen und wollen sich wohlfühlen. Dafür muss das Gesamtpaket stimmen.

Qualität wird deshalb wichtiger denn je. Die Hoteliers sind gut beraten, die Konkurrenz im Auge zu behalten, um durch Vergleiche die eigenen Angebote stetig zu verbessern. Ein wichtiges Standbein sind außerdem die Mitarbeiter, sie müssen sich genauso gut bei ihren Arbeitgebern aufgehoben fühlen wie die Gäste in den Hotels.

Mehr zur Autorin

Von Kerstin Schröder