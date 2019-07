Rostock

Sie sorgt immer wieder für Ärger – die Kurabgabe für Tagesgäste in Kur- und Erholungsorten. Das Problem ist altbekannt: Etliche Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern haben das gesamte Gemeindegebiet abgabenpflichtig gemacht. Die Folge: Streng genommen müssten Menschen sogar dann eine Kurkarte kaufen, wenn sie außerhalb wohnen und im nahe gelegenen Erholungsort einkaufen, zum Arzt, zur Kommunalverwaltung, ins Kino oder in die Kirche gehen wollen.

Ein Unding. Denn bislang herrscht Wildwuchs: Einige Kommunen verlangen eine Kurabgabe von Tagesgästen – zum Beispiel per Automat oder Strandvogt. Andere lassen es ganz, weil ihnen der Aufwand zu groß ist. Auslegungsfragen beschäftigen immer wieder Kurverwaltungen, Hoteliers, sogar Gerichte.

Dabei gibt es Lösungen. Variante eins: Bestimmte Gemeindegebiete – zum Beispiel alles außer der Strand – könnten aus der Pflicht zur Zahlung von Kurtaxe herausgenommen werden. Oder – Variante zwei: Tagesgäste werden generell von der Kurtaxe befreit. Gegen die ewigen Unklarheiten muss wohl – typisch deutsch – ein Gesetz her. Die Zeit ist mehr als reif.

Thomas Luczak