Rostock

Smartphones, Spielkonsolen, Kosmetika, Kaffee, Kleidung: Schäden in Höhe von 38 Millionen Euro, so schätzen Einzelhändler, haben Ladendiebe im vergangenen Jahr allein in MV verursacht. Bundesweit 3,75 Milliarden. Detektive, Kameras, abschließbare Vitrinen, elektronische Sicherungssysteme – viele Händler rüsten deshalb auf. Dennoch wächst das Problem. Oft fühlen sich Händler im Stich gelassen – geschnappte Ladendiebe werden zwar von der Polizei mitgenommen, stehen aber oft kurz darauf wieder im Laden. Viele Verfahren werden wegen Geringfügigkeit eingestellt, oder Täter kommen mit geringen Geldstrafen davon. Und genau in dieser Bagatellisierung der Kriminalität liegt das Problem. Traurige Folge: Viele Ladenbesitzer machen sich gar nicht mehr die Mühe, Anzeige zu erstatten. Schätzungen zufolge werden gerade mal zwei Prozent der Diebstähle angezeigt. Dabei entsteht nicht nur dem Handel Schaden – wir alle zahlen drauf: Verluste und Kosten für Sicherungsmaßnahmen erhöhen die Preise für alle Kunden. Und wären die gestohlenen Produkte regulär verkauft worden, wären Mehrwertsteuern in Höhe von knapp 500 Millionen Euro im Jahr fällig geworden.

Thomas Luczak