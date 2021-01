Der Winter-Lockdown hat auf den Tourismus in MV nicht so große Auswirkungen wie beispielsweise auf Österreich. Deshalb ist es auch besser mit dem Start zu warten, bis sich die Infektionskurve abflacht. Das erhöht die Chance auf einen normalen Urlaub 2021 an der Ostsee, meint OZ-Reporterin Martina Rathke.