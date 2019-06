Stralsund

Das soll schon alles gewesen sein? Laut dem Eckpunkte-Papier zur Einführung einer landesweiten Ehrenamtscard, das Landtagspräsidentin Birgit Hesse am Donnerstag veröffentlicht hat, soll es das kleine Dankeschön für unentgeltliches und gemeinwohlorientiertes Engagement nur 8000-mal geben. Mehr Ausfertigungen der Karte will die Landesregierung, in der Sozialministerin Stefanie Drese für das Projekt verantwortlich ist, gar nicht erst drucken lassen –zumindest den jetzigen Plänen zufolge. Den organisatorischen Aufwand, zu entscheiden, wem dann so eine Karte zusteht und wem nicht, haben ohnehin die Landkreise beziehungsweise die kreisfreien Städte Rostock und Schwerin.

Sollten alle Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren und des Technischen Hilfswerks im Land zugreifen, weil ihre Dienstausweise nicht die gleichen Vorteile bieten wie die Ehrenamtscard, dürfte der Vorrat aufgebraucht sein. Viele Trainer in den Sportvereinen oder Aktive im Heimatverein würden leer ausgehen. Die gute Nachricht ist: Mehr als 50 Prozent der Menschen im Land engagieren sich ehrenamtlich. Hesse und vor allem Drese sollten dies im Blick haben, sonst wird die Vorteilskarte zur Frustcard.

Benjamin Fischer