Kommentar zur Corona-Politik - Landtag in MV will mehr von Schwesigs Macht: Das ist gut so

Bei Entscheidungen zum Umgang mit der Corona-Krise fordert der Landtag eine stärkere Rolle ein – und muss dabei klar unterstützt werden. Denn das gewählte Parlament ist dazu da, der Regierung die Richtung zu weisen, kommentiert OZ-Redakteur Frank Pubantz.