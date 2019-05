Rostock

Ein Rehkitz, das gerade erst geboren wurde, liegt in seinem Versteck im hohen Gras. Der Bauer kommt mit seinem großen Mähfahrzeug. Aus Angst vor der lauten Maschine duckt sich das kleine Reh, anstatt davonzulaufen.

Die Folge ist verheerend: Das schutzlose Tierkind landet unter dem Mähwerk und verendet qualvoll. Ein solches Szenario trug sich erst kürzlich in Dolgen am See im Landkreis Rostock zu. Erschreckend – während der Mähsaison aber leider kein Einzelfall.

Für den Bauern im Fahrerhaus ist es schier unmöglich, das kleine Reh rechtzeitig zu entdecken. Und sicher kostet es viel Zeit, alle Wiesen vor der Mahd gründlich nach Wildtieren abzusuchen. Doch genau dafür bieten sich viele freiwillige Helfer an, die das Gebiet zum Beispiel mit Drohnen und Wärmebildkameras schnell und unentgeltlich checken.

Weshalb manche Landwirte solche Angebote nicht nutzen, ist unverständlich! Durch ihre Arbeit greifen sie in die Natur ein und tragen somit Verantwortung gegenüber allen Lebewesen darin. Eine gründliche Kontrolle der Felder und Wiesen sollte deshalb für alle Landwirte Pflicht sein.

Rabea Osol