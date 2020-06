Rostock/Schwerin

Das zuletzt meist kommentierte Thema unter OZ-Lesern ist die neben anderen von der Landesregierung am Dienstag beschlossene neueste Corona-Lockerung, die sich auf die Aufhebung der 60-Prozent-Bettenbelegung in den Hotels bezieht. Gegen die Quote gab es mehrere Klagen und Protest. Während die Hoteliers die Streichung begrüßen dürften, kritisieren einige Leser diesen Schritt. Die Befürchtung ist, dass durch den Gästestrom die Infektionszahlen in MV in die Höhe schnellen.

Jörg Diederichs zum Beispiel zweifele „so langsam an der Landesregierung“, wie er schreibt. „Wir lassen die Touristen ins Land, bekommen es aber nicht auf die Rille, unseren Kindern die Kita zu ermöglichen. Corona ist da und wird auch da bleiben. Wir sollten lernen, damit umzugehen. An unsere Kleinsten wird nur spärlich gedacht.“

Anzeige

Erhält die Wirtschaft Vorrang?

Kritik äußert auch OZ-Leserin Jule. Sie notiert: „Touristen bringen Geld. Das ist ja logisch. Deshalb ist es wichtig, dass so was zuerst gelockert wird. Nur Geld ist wichtig. Oder glaubt einer ernsthaft, dass Wohl der kleinen Menschen liegt irgendeinem am Herzen?!“

Weitere OZ+ Artikel

Anja Barkowski meint, eine 100-prozentige Bettenbelegung sei toll. Aber: Es bleibt alles, wie es ist. Kein Büfett, weniger Tische und so weiter. Verrückt. Wie soll das funktionieren?“ Barkowski fordert daher, alles aufzuheben, denn „einige Urlauber haben kein Verständnis und lassen es an den Servicekräften aus.“ Bärbel Rex ergänzt: „Ich finde das auch etwas merkwürdig. Wir haben die wenigsten Coronafälle, müssen aber in Geschäften die Maskenpflicht und den Abstand beibehalten.“

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Wenke MiMä schreibt, wie sehr sie sich freue, dass Urlauber immer noch gerne nach MV kämen. „Es ist ja auch schön hier. Allerdings verstehe ich nicht, warum Urlauber aus allen Bundesländern kommen, aber unsere Kinder nicht regulär zur Schule und Kita dürfen. Unser Kleiner hat sechs Stunden an vier Tagen in der Woche Unterricht und unsere Tochter in der ersten Klasse darf gar nicht zur Hortbetreuung️. Das ist einfach nicht fair. Wir sind beide berufstätig und jonglieren total mit der Kinderbetreuung. Gerechterweise kann man natürlich nicht den Urlaubern daran Schuld geben. Sie kommen, weil sie Urlaub haben, einen Tapetenwechsel wollen und außerhalb der EU noch kein Urlaub möglich ist. Bitte liebe Regierung, wenn unser Bundesland für alle frei ist, dann bitte gebt auch unseren Kindern einen regulären Alltag zurück.“

Tourismus braucht die 100-prozentige Auslastung

Kai Wollenweber sagt: „Im Sommer und vor allem draußen ist die Ansteckung nicht sehr wahrscheinlich. Wer bereits starke Symptome hat, bleibt wahrscheinlich eher zu Hause.“

Paul Vaupunkt findet die Entscheidung des Landeskabinetts, die 60-Prozent-Regel für Hotels und Pensionen fallenzulassen, richtig. Weiter schreibt er: „Es gibt doch bundesweit ohnehin keine einheitlichen Regelungen hierzu. Mit 60 Prozent der Einnahmen wird sich kein Hotel auf Dauer halten können. Und die Infektionszahlen sind nach wie vor trotz aller Lockerungen rückläufig. Das wird einigen Hysterikern und Jammerlappen natürlich nicht gefallen, aber die haben ja immer noch die Möglichkeit, sich in ihrem Keller einzuschließen.“ Auch Sven Janle ist überzeugt: „Richtiger Schritt. Man muss nur die Frühstücks- und generell die Essenszeiten stückeln.“

Mehr zum Thema

Von Juliane Lange