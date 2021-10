Lohnfortzahlung bei Corona: Werden ungeimpfte Beamte bevorzugt?

Im November läuft die Lohnfortzahlung für Ungeimpfte in Corona-Quarantäne aus. Wer sich ohne triftigen Grund nicht impfen lässt und sich infiziert, wird vom Staat nicht entschädigt. Es gibt viel, was dafür und genauso viel, was gegen den Beschluss der Gesundheitsminister spricht. Sprengkraft hat, dass er für Beamte folgenlos bleibt. Ist das gerecht?