Lüftungssyteme für Klassenräume: Das sollte uns die Gesundheit der Kinder wert sein

Ganz ehrlich: Das ist doch ein vorgeschobenes Argument, dass es nicht sicherzustellen sei, dass an Schulen Luftreinigungsgeräte überall sachgemäß bedient werden. Zum einen sind die Dinger völlig einfach zu bedienen, zum anderen traut man Lehrern ja auch zu Overheadprojekter, Lichtschalter oder Heizungen zu. Als Lehrer muss man sich bei dieser Argumentation ziemlich veralbert vorkommen.

Nun sitzen also Schüler und Lehrer mit Schal und Thermoskannen voller heißem Tee im Unterricht, reißen alle 20 Minuten die Fenster auf und – tja, ganz einfach – frieren! Das muten wir denen zu. Dann aber bitte auch mit der Ehrlichkeit, warum wir als Gesellschaft das tun. Aus finanziellen Gründen! Die Anschaffung eines Luftreinigungsgerätes kostet um die 3700 Euro. Für eine Stadt wie Greifswald bedeutet das die einmalige Investition von rund 740 000 Euro. Da liegt es doch auf der Hand, warum das Umweltbundesamt von seiner 2008 noch vorgegebenen Empfehlung, diese Geräte anzuschaffen, abgewichen ist und diese Geräte nicht flächendeckend beschafft werden.

Kritiker bemängeln, dass dieser Staat in der Lage ist, Banken damals in der Finanzkrise oder aktuell Branchen wie die Automobilindustrie oder die Luftfahrt mit Milliardenbeträgen zu retten, die Schulen nicht aber anständig ausstattet. Das mag man vielleicht nur ungern hören, aber das ist so. Das ist es uns als Gesellschaft einfach nicht wert!

