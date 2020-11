Rostock

Sie kommen mit großen Hoffnungen, Wissensdurst – und natürlich auch mit Lust auf das Studentenleben. Tausende Erstis sind vor Kurzem an den Hochschulen und Universitäten des Landes gestartet. Wohl wissend, dass es (mindestens) ein besonderes Semester für sie geben würde.

Und natürlich ist der Start in einen solchen neuen Lebensabschnitt schon per se mit Chaos verbunden – man muss sich schließlich sowohl inhaltlich als auch geografisch erst einmal neu orientieren. Dass dann aber auch die Rahmenbedingungen bescheiden sind, weil das Internet zusammenbricht oder Lernplattformen nicht funktionieren, das haben weder Erst- noch spätere Semester verdient.

Im Lockdown muss Unterricht auch online klappen

Ja, es stimmt: Die Studenten haben sich bewusst für eine Präsenz-Universität oder Hochschule, also für das Lernen in Anwesenheit, entschieden. Das macht aber gute Bedingungen für Online-Lehre nicht überflüssig. Denn da geht es den Studenten wie den Schülern: Auch die sind eigentlich zur Präsenz verpflichtet – aber im Lockdown muss Unterricht eben auch online klappen.

Deshalb gilt für alle Bildungseinrichtungen: Investitionen in die digitale Technik müssen her, damit keiner schon von Anfang an den Anschluss verliert.

Von Claudia Labude-Gericke