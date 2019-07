Rostock

Es klingt unfassbar: Mehr als jedes zweite Krankenhaus in Deutschland soll schließen, um die Versorgung der Patienten zu verbessern. Der empörte Aufschrei war vorhersehbar. Bundesweit. Schrill. Die Autoren der Studie der Bertelsmann Stiftung haben ein heißes Eisen angefasst.

Dabei ist die Debatte um diese wichtige Form der Daseinsfürsorge nicht neu. Nicht überraschen können auch viele Fakten: die finanzielle Not zahlreicher Kliniken, wachsender Personalmangel, Probleme mit 24-Stunden-Diensten ...

Bedenklich ist aber die fehlende Differenzierung von ländlichen Räumen und Ballungsgebieten. So hat die Stadt Stuttgart rund 20 Krankenhäuser, im 25-Kilometer-Umkreis sind es etwa so viele wie in ganz MV. Der Nordosten hat nach der Wende auch im Gesundheitswesen eine Rosskur erlebt. Es existieren noch 37 Häuser. Was an Kliniken überlebt hat, muss bleiben. Zumindest was die kompetente Grundversorgung betrifft. Dazu gehört auch eine funktionierende Notaufnahme. Darin sind sich die hiesigen Fachleute einig. Ob die Mini-Häuser sich darüber hinaus spezialisieren, als Top-Satelliten für größere Standorte dienen oder andere Strukturen entwickeln, darüber kann man nachdenken.

Volker Penne