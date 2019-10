Bürgerliche Maskerade der AfD könnte fallen

Rostock

Ausgerechnet am 9. November, dem 30. Jahrestag des Mauerfalls, soll sich entscheiden, wer in der Landes-AfD nach Dauerstreit die Oberhand behält: ein gemäßigtes oder ein rechtsextrem ausgerichtetes Lager. Die Terminwahl allein ist ein Schlag ins Gesicht der Demonstranten, die 1989 durch eine friedliche Revolution in der DDR den Weg zur Freiheit öffneten.

Und doch hat ihn die AfD bewusst gewählt. Dabei geht es derzeit im Landesverband alles andere als friedlich zu. Hinter den Kulissen scheinen die Gräben tiefer denn je. Der geschasste Landessprecher Dennis Augustin und Gefolge, rechter Flügel, wollen einen Machtwechsel. Die Gegenseite hat Augustin kaltgestellt – Ausgang offen.

Nun, energisch geht es ja immer zu in der AfD. Rang- und Richtungskämpfe gehören zur Kultur. Beim Parteitag Anfang des Jahres musste sich sogar die eigene Landtagsfraktion von der Basis vorwerfen lassen, wie angepasst sie sei. An Altparteien und Gutmenschen – destruktiver AfD-Sound. Diesen beherrscht Augustin bestens. Gewänne sein Lager die Oberhand, wüssten Wähler wenigstens: Sie haben Extremisten vor sich. Die bürgerliche Maskerade wäre dann gefallen. Möglich erscheint auch, dass es die Partei zerreißt.

Mehr zum Thema:

Rucksack-Hersteller Deuter legt sich mit Björn Höckes AfD an

Gauland will Kampf gegen Klimaschutz zum AfD-Hauptthema machen

Sprengsatz an Haus mit AfD-Büros in Neustrelitz gezündet

Von Frank Pubantz