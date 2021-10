Rostock

Muss das wirklich sein? Die Schülerinnen und Schüler in MV verabschieden sich in die Herbstferien mit der Aussicht, danach wieder für zwei Wochen mit Maske im Unterricht sitzen zu müssen. Was so gut wie kein Arbeitnehmer ertragen muss, muten wir Kindern und Jugendlichen zu, die sowieso schon zu den Haupt-Leidtragenden der Pandemie gehören. Gibt es wirklich keine Alternativen? Kann man nicht zum Beispiel einfach morgens vor Schulbeginn für ein paar Tage täglich testen lassen?

Andere Bundesländer verabschieden sich bereits von der Maskenpflicht an den Schulen. Es gibt keine erkennbar zwingende Notwendigkeit, warum MV diesen Weg nicht auch gehen sollte. Die Nachteile, die Schülerinnen und Schüler durch den Kampf gegen das Corona-Virus bis jetzt erdulden mussten, sind schon jetzt unfassbar groß.

Es wird Zeit, wieder Normalität in den Schulen zuzulassen, wie es unter anderem der Landeselternrat fordert. Die Politik mutet Kindern und Jugendlich unendlich viel zu. Das ist gerechtfertigt, wenn dadurch Leid verhindert und Leben gerettet werden. Weil der Preis für diese Rücksicht aber extrem hoch ist, muss mehr und vor allem schnell nachjustiert werden. Die Maskenpflicht an den Schulen auf den Prüfstand zu stellen, ist überfällig.

Von Gerald Kleine Wördemann