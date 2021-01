Rostock

Seit Montag gilt in Mecklenburg-Vorpommern die Maskenpflicht an Schulen und im Hort. Das heißt, Kinder in der Grundschule, Schüler der Abschlussklassen sowie Lehrer und Erzieher tragen eine Maske. Für Grundschüler, die auch nachmittags betreut werden, kann das bedeuten, dass sie bis zu acht Stunden oder länger pro Tag eine Mund-Nasen-Bedeckung aufhaben.

Wie unangenehm das sein kann, wissen wir Erwachsene, wenn wir einkaufen gehen. Die Kinder aber lernen, spielen, toben oder erzählen damit. Gerade Grundschüler, die jetzt lesen und schreiben lernen, stellt das vor besondere Herausforderungen. Für sie ist es wichtig, die Worte richtig zu verstehen. Für Kinder ist es unheimlich wichtig, die Mimik und Gestik der Freunde und Lehrer wahrzunehmen.

Warmes Mittagessen in der Schule statt Fast Food zu Hause

Die Alternative wäre derzeit allerdings die Schließung der Schulen – und das hätte weit größere Folgen. Schon jetzt verzeichnen Kinderärzte wegen der Corona-Krise vermehrt psychische Probleme bei Kindern und Jugendlichen. Auch Gewalt gegen Kinder nimmt zu.

Deshalb: lieber Maske auf als allein – ohne Mitschüler – zu Hause. Beschäftigung und Bewegung mit Gleichaltrigen – statt Tablet oder Fernseher. Ein warmes Mittagessen – statt Fast Food.

Von Stefanie Adomeit