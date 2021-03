In Stralsund gilt Maskenpflicht in der Fußgängerzone, in Greifswald nicht. OZ-Redakteurin Katharina Degrassi ist froh darüber, dass sie in „ihrer“ Innenstadt keinen Mund-Nasen-Schutz tragen muss. Ihrer Meinung nach reicht es, an der frischen Luft Abstand zu halten.