Maskenpflicht in MV: Wieso müssen Schüler die Impf-Muffel schützen?

Die Normalität kehrt zurück – trotz steigender Infektionszahlen. Und das ist auch gut so. Schließlich kann sich (fast) jeder impfen lassen, sich selbst und andere so schützen – nicht vor einer Infektion, aber vor einem schweren Verlauf. Warum also länger auf volle Stadien, schöne Konzerte, ausgelassene Feiern verzichten? 2G oder 3G machen es möglich.

Was aber nicht geht, ist die Ungerechtigkeit gegenüber den Schülern im Land: Die Jüngsten – eh die Hauptleidtragenden der Pandemie – müssen sich seit Monaten an 3G halten, sollen in MV aber weiter mit Maske im Unterricht sitzen.

Feiern „oben ohne“ – aber kein Mathe?

Beim Oktoberfest reicht ein Schnelltest, um (betrunken und) ohne Maske auf den Tischen tanzen zu dürfen – im Matheunterricht aber muss der Grundschüler partout Mund und Nase bedecken? Was fehlt? Ach ja, der Sinn! Weiterhin müssen die Schüler Einschränkungen hinnehmen, um andere zu schützen. Im Frühjahr und Herbst 2020 war das vielleicht noch einzusehen, im Herbst 2021 ist es das nicht mehr. Den Kliniken droht keine Überlastung mehr.

Impf-Muffel schaden den Kindern

Und die Einzigen, die noch geschützt werden müssen, sind die Impf-Muffel. Und für die sollen sich Kinder einschränken? Auf keinen Fall. Andersherum wird ein Schuh daraus. Denn die Maskenpflicht hat Nebenwirkungen: Die Kinder haben zwei Jahre kaum Kontakt mit irgendwelchen Erregern gehabt, die Welle des RS-Virus bei Kleinkindern ist eine der Folge.

