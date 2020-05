Rostock

Schulleiter in MV dürfen nach außen nichts über ihre Schule sagen, auch nicht zur Corona-Krise. Dieses Thema, welches das Bildungsministerium gern weglächeln würde, birgt Sprengkraft.

Wer, wenn nicht der Schulleiter, sollte profunde Auskunft über seine Schule geben? Sei es an Eltern, die ihr Kind in Sicherheit wissen wollen, oder Medien, die über die Corona-Krise berichten. Das Verbot offenbart eine Kultur des Misstrauens.

Schulleiter haben einen Maulkorb verpasst bekommen. Der Verdacht drängte sich bereits vor Wochen auf, als staatliche Schulen auf Anfrage dicht machten. Nun ist es Gewissheit, belegt durch ein Schreiben. Das Bildungsministerium hat die Existenz einer solchen Schweige-Anordnung zurückgewiesen, selbst Ministerin Bettina Martin. Bedeutet: Entweder hat sie ihren Laden nicht im Griff – oder aber die Frage nach nicht wahrheitsgemäßer Auskunft ist zu stellen.

Beides wäre inakzeptabel. Gerade in Zeiten großer Unsicherheit muss staatliches Handeln auch an Schulen transparent sein. Eltern wollen wissen, unter welchen Umständen ihr Kind unterrichtet wird, während ein gefährliches Virus sich ausbreitet. So viel Heimlichkeit erinnert an Zeiten, in denen Grundrechte Makulatur waren.

Von Frank Pubantz